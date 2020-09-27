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GeriFutbol Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 22:57 | Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme, diğer futbolcular ise pas ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak

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