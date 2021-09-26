Atakaş Hatayspor 1-2 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Hatay'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Karşılaşmanın 17. dakikasında Rossi ile geçen sarı-lacivertliler, 29. dakikada Novak ile farkı 2'ye çıkardı.
Mücadelede son sözü ise 70. dakikada Dylan söyledi ve sahadan 3 puanla ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.
Bu sonuçla birlikte 16 puana yükselen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Hatayspor ise 13 puanda kaldı.
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MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adekugbe'nn ortasında Diouf'un kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
11. dakikada ev sahibi Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası dışından El Kaabi'nin ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.
17. dakikada Fenerbahçe öne geçti. sağ kanattan ceza sahası içinde Valencia'nın ortasında topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan’ın şutunda top kaleci Munir’de kaldı.
30. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Valencia'nın kafa vuruşunda top arka direğe yöneldi. Novak'ın altıpas içinde dokunduğu top ağlara gitti: 0-2.
42. dakikada gelişen kontra atakta topla buluşan Valencia, kaleci Munir'i geçerek yaptığı vuruşta savunma kale çizgisi üzerinden topu çıkardı.
Maçın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı birazdan...
ATAKAŞ HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
Fenerbahçe XI: Altay, Kim Min-Jae, Szalai, Novak, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed, Ferdi, Rossi, Valencia, Berisha.
Hatayspor XI: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Traore, El Kaabi, Mame Diouf.