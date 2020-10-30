Ata vurduğu için ceza alan Halis Karataş bugün pistlere geri dönüyor!

At yarışlarında İstanbul yarışlarının 62. gününde 3 yarışa çıkacak olan Halis Karataş, ilk olarak saat 18:00'da koşulacak yarışta Arifço isimli atın jokeyliğini yapacak.

Saat 18:30'daki yarışta Peaky Blinders ile günün ikinci yarışına çıkacak olan Halis Karataş, saat 19:30'da ise Morocco Sorec Koşusu'nda Light of Darkness isimli atın jokeyliğini üstlenecek.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Halis Karataş, Arts Man isimli ata vurmasından dolayı bir açıklama yapmış ve özür dilemişti.

"İstanbul’da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."

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