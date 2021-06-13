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Spor Arena
Haber Giriş: 13.06.2021 - 19:03 | Son Güncelleme:

Ata Demirer'in Fatih Terim taklidi kırdı geçirdi!

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Ata Demirer'in Fatih Terim taklidi kırdı geçirdi!

Ünlü komedyen Ata Demirer, Galatasaray'la yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in taklidi yaptı. Demirer'in Terim taklidi kısa sürede binlerce beğeni alırken izleyenleri kahkahaya boğdu.

Ata Demirer'in Fatih Terim'i taklit ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.  

Ünlü komedyenin "Yapacak bir şey yok." notuyla paylaştığı Fatih Terim taklidi sosyal medyada izleyenleri kırdı geçirdi.

Demirer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken izleyenler, "Ata Demirer, Fatih Terim'e Fatih Terim'den daha çok benziyor." yorumunda bulundu.

İşte o paylaşım:

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