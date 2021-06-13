Ata Demirer'in Fatih Terim taklidi kırdı geçirdi!
Ünlü komedyen Ata Demirer, Galatasaray'la yollarını ayıran tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in taklidi yaptı. Demirer'in Terim taklidi kısa sürede binlerce beğeni alırken izleyenleri kahkahaya boğdu.
Ata Demirer'in Fatih Terim'i taklit ettiği anlar sosyal medyada viral oldu.
Ünlü komedyenin "Yapacak bir şey yok." notuyla paylaştığı Fatih Terim taklidi sosyal medyada izleyenleri kırdı geçirdi.
Demirer'in paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken izleyenler, "Ata Demirer, Fatih Terim'e Fatih Terim'den daha çok benziyor." yorumunda bulundu.
İşte o paylaşım:
Ata Demirer'in Fatih Terim taklidi izleyenleri güldürdü🎥 pic.twitter.com/YVOYCWReti
Ata Demirer'in Fatih Terim taklidi izleyenleri güldürdü🎥 pic.twitter.com/YVOYCWReti— Spor Arena (@sporarena) June 13, 2021