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Ata Demirer: '50 mi? Ozan Tufan kork benden!'

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Ata Demirer: 50 mi Ozan Tufan kork benden

Komedyen Ata Demirer, uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi. Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddialarına kendine has şekilde yanıtladı. Ata Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" yanıtıyla konuya esprili bir şekilde yaklaştı.

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Ata Demirer son görüntüsüyle gündeme geldi. Yeni filmi için çalışmalara başlayan Ata Demirer uyguladığı diyetle iddialara göre 50 kilo verdi.

Yeni film çalışmaları için inzivaya çekilen Demirer, magazin basınında yer alan haberlere göre bir yandan çalışırken diğer yandan da sıkı bir diyet uyguladı.

Bir dönem 140 kilo olan Demirer, 50 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti. Şekerli içeceklerden uzak duran, tatlıyı kesen ve abur cubur yemeyen Demirer, bu süreçte bol bol yüzerek form tuttu.

Önceki gün oyuncu Özge Özacar ile bir araya gelen komedyenin son halini görenler "Erimişsin" yorumları yaptı.

"KORK BENDEN OZAN TUFAN"

Ünlü komedyen Ata Demirer, 50 kilo verdiği iddialarına kendine has şekilde yanıtladı. Ata Demirer, "50 mi? Kork benden Ozan Tufan haftaya sahadayım" yanıtıyla konuya esprili bir şekilde yaklaştı.

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Ata Demirer: 50 mi Ozan Tufan kork benden

 ATA DEMİRER TAKILDI AMA 9 KİLO VERDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın 'Geri dönerse işimize çok yarar' dediği Ozan Tufan, sezon başında kiralık olarak gittiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Sarı-lacivertli kulübe geri döndü. İsmail Kartal'ın isteği sonrası yönetim, Ozan Tufan'a görüşünü sordu, milli futbolcudan 'Seve seve gelirim' yanıtı alınınca Watford ile görüşme yapıldı ve Ozan Fenerbahçe'ye geldi. Bir süredir orta saha arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'nin yıllık 3 milyon Euro talep etmesi üzerine bu transferden vazgeçti ve Ozan Tufan'a yöneldİ.

GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİM

Fenerbahçe'ye dönüşü sonrası antrenmanlara katılan Ozan Tufan'ın verdiği kilolar dikkat çekti.

Ata Demirer: 50 mi Ozan Tufan kork benden

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