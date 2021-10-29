At yarışlarında Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı koşuları heyecanı

At Yarışlarında heyecan fırtınası Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda yaşanacak. Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları nefesleri kesecek.
2400 metre çim pistteki Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na ise 13 İngiliz safkanı katılacak. 16.00'daki mücadelenin birincilik ikramiyesi 1 milyon 32 bin lira.
Cumhuriyet Koşusu çim pistte 1600 metre mesafede 14 Arap safkanının katılımıyla yapılacak. 1 milyon 680 bin TL ikramiyeli yarışın başlama saati 16.30.
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