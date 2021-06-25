At yarışlarında 95. "derbi" heyecanı! Gazi Koşusu rehberi

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.



Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21'i erkek, 1'i dişi olmak üzere 22 at katılacak.



Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Yarış, TJK TV ile TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, Habertürk, Fox TV, NTV, TV100, Haber Global, TRT Spor Yıldız, beIN Sports Haber, A Spor, Sportstv, SportsSmart ve Tivibu Spor kanallarından da yayımlanacak.



- Seyircisiz gerçekleştirilecek



Gazi Koşusu'na, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak.



Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi", geçen yıl gibi seyirci olmadan yapılacak.



- Gazi Koşusu'nun tarihçesi



Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.



At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.



- İlk ikramiye 2 bin lira



Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.



İlk Gazi Koşusu'nu ,Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.



İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu cumhurbaşkanlarından İsmet İnönü, "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.



Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından galiplere verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.



- En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı



Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.



1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot", Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 94 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.



- En fazla kazanan Mümin Çılgın



Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.



Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.



Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.



Aktif jokeyler arasında Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan isimler, altışar kezle Halis Karataş ve Ahmet Çelik.



Halis Karataş, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar" ve 2014'te "Blaze to Win" ile Gazi Koşusu zaferi yaşadı.



Ahmet Çelik ise son 6 yılda Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.



Halis Karataş bu sene Lale Melek Atman'ın sahip olduğu "Mamba Forever" isimli safkanla, Ahmet Çelik de Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu "Burgas" isimli atla yarışacak.



- Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te



Jokey Ahmet Çelik, 6 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.



89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm", 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata", 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla safkanla kazanan Çelik, 93. Gazi Koşusu'nu "The Last Romance" isimli safkanla ilk sırdada bitirdi.



Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 94. Gazi Koşusu'nu da "Call To Victory" isimli safkanla kazanarak, üst üste 6 kez birincilik sevinci yaşadı.

Unutulmaz jokey Ekrem Kurt, 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanmıştı.



- Kazanan at, sahibini zengin edecek



Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktarda ödül kazandıracak.



Gazi Koşusu'nda 2021 yılı birincilik ikramiyesi 2 milyon 100 bin lira olarak belirlenirken, ikinciye 840 bin, üçüncüye 420 bin, dördüncüye 210 bin, beşinciye de 105 bin lira ödenecek.



Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 3 milyon 134 bin 100 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisiyse, bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 3 milyon 737 bin 850 liraya ulaşacak.



- Yarışacak safkanlar



95. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

Numarası Safkan Sahibi Jokey

1 Anadolu Aslanı G. Emre İçer Mehmet Kaya

2 Brave Gladiator Hakan Saner Hüseyin Şimşek

3 Burgas Sanem Kahraman Ahmet Çelik

4 Fiero Mio Muammer Kitapçı Sadettin Boyraz

5 Giant Dream Esra Atman Mustafa Çiçek

6 Gülüm Osman Haci İpek Hışman Çizik

7 Just Unique Ayşegül Kurtel Ayhan Kurşun

8 Kafkas Beyi Burhan Şen Nurettin Şen

9 King Jackson Serkan Aydın Mertcan Çelik

10 Malkoçhan Mehmet Cahit Malkoç Akın Sözen

11 Mamba Forever Lale Melek Atman Halis Karataş

12 Megaloman Adnan Türkoğlu Kadir Tokaçoğlu

13 Overlord Duygu Fatura Tolga Yıldız

14 Real Runner Melis Kurtel Emin Gökhan Kocakaya

15 Red Luck Alp Şemsettin Evcimen Müslüm Çelik

16 Runner of Darkness Murat Bayar Vahdettin Kaplan

17 Skyline Taylan Arslan Barış Kurdu

18 Strong Legs Sema Ulaş Nevzat Avci

19 Turgutlu Efesi Hakan Özcan Onur Öztürk

20 Villager Song Deniz Kurtel Gökhan Gökçe

21 İllüzyon Ahmet Kurt Özcan Yıldırım

22 Break the Chain Günsen Soyupak Adem Aslan