×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriDiğer Haberleri

At yarışlarına VAR geliyor

Güncelleme Tarihi:

#TJK#At Yarışı#VAR
At yarışlarına VAR geliyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 07:00

TJK Başkanı Serdal Adalı futbolda uygulanan video yardımcı hakem sisteminin yarışlara da entegre edileceğini açıkladı. Veliefendi’ye kurulacak VAR odasında 1 yabancı başkomiser ve 2 Türk hakem futboldaki gibi yarışları inceleyecek. Yarışlardaki faul veya protestolarda VAR görüş belirtecek ancak nihai kararı Mahali Yarış Komiserler Kurulu verecek.

Haberin Devamı

TJK TV ve TAY TV ortak yayımına katılan Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdar Adalı camiaya ve yarışseverlere bir dizi yeniliğin müjdelerini verdi. At yarışlarına futboldaki gibi ‘VAR’ sistemi getireceklerini belirten Adalı, Veliefendi Hipodromu’nda tıpkı Riva’daki VAR odası kurulacağını belirtti. TJK Başkanı 1 yabancı başkomiser ve 2 Türk hakemin bu odada futboldaki gibi yarışları inceleyeceğini, yarışlardaki faul veya sonucu etkilediği düşünülen protesto denilen itirazlarda görüş belirteceğini ancak nihai kararı Mahali Yarış Komiserler Kurulu’nun vereceğini belirtti. Yabancı başkomiserin yarışları yurt dışından mı yoksa Türkiye’de yaşayıp Veliefendi Hipodromu’ndan mı izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

KARTEPE’YE YEN TRİBÜN

Adalı, halen tribünü olmadan faaliyet yürüten Kocaeli Kartepe Hipodromu’nun, yarışlara 4 ay ara verilmek suretiyle modern bir tribüne kavuşturulacağını da müjdeledi.

Haberin Devamı

iKRAMiYE %82.5 ARTTI 7.3 MiLYAR TL’YE ÇIKTI

TJK Başkanı, 2025 yılında toplam yarış ikramiyesinin yüzde 82,5’luk artışla 7,3 milyar liraya çıkarıldığını vurgularken bunun at sahibi, jokey ve seyislere de yansıyacağını ifade etti. At sahibi primlerini de 5 puan artışla %20’ye çıkardıklarını, atçıların gelirini artırmak ve giderini azaltmak yönünde çalışmaların sürdüğüne değinen Adalı “Önümüzdeki yılla birlikte artık, sponsorsuz yarış kalmayacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TJK#At Yarışı#VAR

BAKMADAN GEÇME!