At yarışları ne zaman başlıyor?

Koronavirüs salgını hayatın her alanında olduğu gibi at yarışlarını da etkilemişti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana yapılamayan at yarışları, normalleşme yönünde adımların atılmasıyla birlikte gündem oldu. Son olarak Süper Lig'in başlama kararı ile de birlikte at yarışlarının yeniden düzenleneceği tarihler yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan at yarışlarının yeniden ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Öte yandan at yarışlarının yeniden başlayabilmesi için hipodromlarda sıkı tedbirler alınıyor. Türkiye Jokey Kulübü, Mayıs ayında yarışlara hazır olacaklarını açıklamıştı.

Yarışların yeniden başlaması yolunda çabalarını son dönemde sıklaştıran Türkiye Jokey Kulübü’nde Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Adalı, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Ahmet Özbelge ve TJK Genel Müdürü Tuncel Aydın geçtiğimiz hafta başkent Ankara'ya giderek yarışlardan sorumlu makam olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, yerinde önlemleriyle tüm Türkiye’nin güven ve takdirini kazanan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle görüşmüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, at yarışlarının 20 Mart'tan itibaren ikinci bildirime kadar ertelendiği hatırlatıldı. Kovid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir."

At yarışlarının tekrar başlayacağı tarih belli olduğunda haberimizde vereceğiz.