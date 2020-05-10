At yarışları ne zaman başlayacak, TJK at yarışları ne zaman koşulacak? İşte son durum
Corona virüsü nedeniyle at yarışlarına verilen aranın ardından, normalleşme takvimi gündeme geldi. Süper Lig başlangıç tarihinin de belli olmasıyla birlikte, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve resmi makamlardan at yarışlarıyla ilgili yapılacak son dakika açıklamalara gözler çevrildi. At yarışlarının başlayacağı tarih de netleşmeye başladı. Peki, At yarışları ne zaman başlayacak, TJK at yarışları ne zaman koşulacak? İşte son durum bilgileri.
"At yarışları ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, "COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek." açıklamasını yapmıştı. Bu kapsamda at yarışlarının başlayacağı tarihle ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. İşte, o konuyla ilgili detaylar.
At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI
Tarım ve Orman Bakanlığı, COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verileceğini açıklamıştı.
Açıklamada şöyle denilmişti"Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. 6132 sayılı Kanun’a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle