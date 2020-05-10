At yarışları ne zaman başlayacak, TJK at yarışları ne zaman koşulacak? İşte son durum

"At yarışları ne zaman başlayacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, "COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verilecek." açıklamasını yapmıştı. Bu kapsamda at yarışlarının başlayacağı tarihle ilgili verilecek karar merakla bekleniyor. İşte, o konuyla ilgili detaylar.

AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Tarım ve Orman Bakanlığı, COVID-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar Mayıs ayının ilk haftası verileceğini açıklamıştı.

Açıklamada şöyle denilmişti"Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir. 6132 sayılı Kanun’a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."