Süleyman ARAT
Haber Giriş: 15.03.2020 - 21:07,
At yarışında yürek yakan görüntü! Başında ağladı...
Adana’da kum pistte koşulan Tarsus Ziraat Odası Başkanlığı Koşusunda Hikmet Kızılca’ya ait 4 yaşlı İngiliz atı Hazeleyes, son 400’e girilirken sakatlandı.
Atın üzerinde güçlükle duran tecrübeli Jokey Sadettin Boyraz, attan inince korkunç manzarayı gördü.
Atın ayağının kırılması üzerine yere diz çöken Sadettin Boyraz, göz yaşlarını tutamadı.
İngiliz atı Hazeleyes'in ön sağ ayağındaki kırık nedeniyle uyutulduğu öğrenildi.
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