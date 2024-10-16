At yarışı heyecanı tüm hipodromlardaki yarışlarda HD yayın kalitesi ile devam edecek!

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Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) yarış yayınlarının web ve mobil ortamlardaki yayın hakları, Hipodrom.com’un da dahil olduğu ortak girişimin oldu. TJK’nın gerçekleştirdiği at yarışı yayınlarının web ve dijital ihalesini on yıllığına kazanan ortak girişim, kendi platformlarında yarış severlere sunacak.

At yarışı dünyasında heyecan yaratan bu önemli gelişme, TJK Başkanı Serdal Adalı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay ve Platform Şans Oyunları A.Ş. yetkilisi Ömer Onan’ın katılımıyla düzenlenen imza töreniyle taçlandırıldı.

'TJK OLARAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Atçılık sektörünün gelişimi adına gerçekleştirilen iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TJK Başkanı Serdar Adalı, bu iş birliğinin tüm paydaşlar için kazançlı olacağına inandığını ifade etti. Adalı, sözlerine şöyle devam etti: “Protokol kapsamında sağlanacak HD canlı yayın araçları, sektöre büyük fayda sağlayacaktır. Türkiye Varlık Fonu ile imzalanan 10 yıllık sözleşmenin ardından, sektörümüzün hem atçılık kalitesi hem de ciro açısından hak ettiği seviyeye ulaşması için TJK olarak var gücümüzle çalışıyoruz.”

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'TARİHİMİZDEN ALDIĞIMIZ SORUMLULUKLA İLERİYORUZ'

Törende atçılığın tarihsel ve kültürel bir miras olduğuna vurgu yapan Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Oktay, “Hipodrom.com yolcuğumuza başlarken, TJK’nın liderliğini yaptığı ve günümüze kadar güzel bir seviyeye taşıdığı atçılığın gelişimini daha da desteklemek istedik. Bu iş birliği, at yarışlarının dijital dünyasında yeni bir sayfa açmakla kalmayacak; aynı zamanda Türk atçılığının 21. yüzyılda hak ettiği değere ulaşma yolculuğunda bir dönüm noktası olacaktır ve bu hikayede yer almak bizim için tarifsiz bir onurdur” açıklamasında bulundu.

'AT YARIŞLARININ SEYİR KEYFİNİ ARTTIRACAĞIZ'

Yarışların yayın hakkını almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, “Hipodrom.com olarak yola çıktığımızda, at yarışı dünyamızın gelişimine katkı sunmayı hedefledik. Bu çerçevede, Türkiye’de atçılığın gelişimini desteklemek ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için, çeşitli projeler geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Kazandığımız bu ihale sayesinde, yeni yayıncılık döneminin sunduğu fırsatlarla at yarışlarının seyir keyfini arttırmayı planlıyoruz. Bu artışın, at yarışı yayınlarına ve atçılığa olan ilgiyi daha da pekiştireceğine inanıyoruz” dedi.

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'TÜM YAYINLARDA GÖRÜNTÜ KALİTESİ HD OLACAK'

Yayın haklarını kazanmak için HD yayın kapasitesine sahip dört canlı yayın aracı tahsis ettiklerini belirten Hipodrom.com Genel Müdür Yardımcısı Emre Kokkaya, “Artık tüm hipodromlardaki yayınlarımızın görüntü kalitesi HD seviyesine ulaşacak. Tüm yarışlar, yarış öncesi padok görüntüleriyle birlikte Hipodrom.com mobil uygulaması ve web sitesinde izlenebilecek. Yarış tutkunları, yüksek kaliteli yayınlar sayesinde yarış heyecanını daha yoğun bir şekilde, sanki hipodromdaymış gibi deneyimleme fırsatı bulacak” açıklamasında bulundu.