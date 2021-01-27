Asya’nın 2 dev turnuvasında kura heyecanı D-Smart'ta

TFF Milli Takımlar Teknik Danışmanı Muhsin Ertuğral’ın yorumlarıyla stüdyo konuğu olacağı ve birçok sürpriz ismin katılacağı özel yayın Spor Smart ve Spor Smart 2’den izleyenlerle buluşacak.

Asya’nın kulüpler düzeyinde en önemli iki turnuvası Asya Şampiyonlar Ligi ve AFC Cup 2021 sezonu kuraları bugün çekilecek. Saat 09.00’da başlayacak özel programda TFF Milli Takımlar Teknik Danışmanı Muhsin Ertuğral’ın yorumlarıyla stüdyo konuğu olacağı özel yayına birçok sürpriz isim katılacak. Basın dünyasının duayenleri, teknik adamlar ve yıldız isimlerle yaklaşık 4 saat sürecek canlı yayın D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve 82. Kanal Spor Smart 2’den ekrana gelecek.

AFC CUP 09.30’DA

İlk olarak saat 09.30’da Asya’nın 2 numaralı kupası AFC Cup kura çekimi gerçekleşecek. Geçen sezon pandemi nedeniyle tamamlanamayan AFC Cup’ta bu sezon grup aşamasına katılacak takım sayısı 40’a yükseltildi. 20 takım Batı Grubunda mücadele ederken, 20 takım Doğu Grubunda mücadele edecek. 40 takım 4’erli 10 gruba bölünecek.

DEVLER LiGi 11.30’DA

AFC Cup kura çekiminin ardından saat 11.30’da kıtanın 1 numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi kura çekimi heyecanı yaşanacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısı da 40’a yükseltildi. 40 takım 4’erli 10 gruba bölünecek.

NiHAT ÖZDEMiR DE YARIN D SMART’TA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yarın Bol’ca Futbol Özeml’e konuk olarak D Smart’ta gündemi değerlendirecek. Emre Bol ve Turgay Demir’in sunacağı özel program canlı yayınla saat 14.00-16.00’da 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.

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