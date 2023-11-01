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Asya'da "Yılın Uluslararası Oyuncusu" Min-jae Kim seçildi

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#Min-Jae Kim#Bayern Münih#Asya Futbol Konfederasyonu
Asyada Yılın Uluslararası Oyuncusu Min-jae Kim seçildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 12:33

Bayern Münih'in Güney Koreli savunma oyuncusu Min-jae Kim, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından "Yılın Uluslararası Oyuncusu" seçildi.

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Alman ekibi Bayern Münih'te forma giyen Güney Koreli futbolcu Min-jae Kim, gösterdiği başarılı performansla Asya Kıtası'nda 2022 yılının en iyi uluslararası futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl İtalya'da Napoli ile şampiyonluk yaşayan, Bayern Münih ve Güney Kore Milli Takımı'nda da başarılı performansını sürdüren 26 yaşındaki futbolcunun, AFC Asya'da Yılın Uluslararası Oyuncusu ödülü kazandığı belirtildi.

Min-jae Kim, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymişti ve daha sonra Napoli'ye transfer olmuştu.

Güney Koreli futbolcunun bu sezon Bayern Münih ile 9’u Bundesliga, 3’ü de UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 11'de görev aldığı 12 müsabakada, Alman ekibi mağlubiyet yaşamadı.

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#Min-Jae Kim#Bayern Münih#Asya Futbol Konfederasyonu

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