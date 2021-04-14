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Futbol
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Asya Şampiyonlar Ligi D-Smart’ta başlıyor

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Asya Şampiyonlar Ligi D-Smart’ta başlıyor

Dev kıtanın 1 numaralı futbol organizasyonu, Türkiye’de ilk kez D-Smart ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor. Asya Batı Grubu maçları ve özel programlar bugün ve yarın D-Smart’ta.

Asya Şampiyonlar Ligi’nde heyecan bugün oynanacak Batı Grubu maçlarıyla başlayacak.

14-30 Nisan tarihleri arasında oynanacak tam 60 mücadele D-Smart’ta yayınlanacak.

Ayrıca bugün saat 16.00’da Asya Günlüğü programıyla start alacak canlı yayın maratonunun özel konuğu ise usta teknik adam Mustafa Denizli olacak.

Denizli ayrıca iki farklı dönem çalıştırdığı Persepolis’in El Vahda ile oynayacağı açılış maçını yorumlayacak.

Asya Şampiyonlar Ligi D-Smart’ta başlıyor

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