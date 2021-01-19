Asya futbol turnuvaları 4 yıl D-Smart’ta

D-Smart ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) arasında medya hakları konusunda anlaşma imzalandı. Bir dönüm noktası olan bu anlaşma ile birlikte AFC organizasyonları Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşacak. Tüm majör milli takımlar ve kulüp organizasyonlarını kapsayan anlaşma çerçevesinde, kulüpler bazında en önemli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi ve 2 numaralı kupa AFC Cup dört yıl boyunca D-Smart’tan naklen yayınlanacak. Milli takımlar bazında ise 2022 Katar Dünya Kupası Asya Elemeleri, 2022 Kadınlar Asya Kupası Finalleri ve 2023 Erkekler Asya Kupası finalleri izleyicilerle buluşacak.

FiLiZ: EKSiK PARÇA TAMAMLANDI

AFC Genel Sekreteri Dato’ Windsor John, D-Smart ile yapılan anlaşma ile ilgili olarak, “AFC organizasyonlarını Türkiye ile tanıştıracağımız için çok mutluyuz” açıklamasını yaparken, D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz, “İzleyicilerimize ‘dünyanın sporu’nu evlerine getirme sözümüz vardı. D-Smart olarak 2007’de kurulduğumuz ilk günden bu yana Avrupa Şampiyonlar Lig, Avrupa Ligi, LaLiga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, NBA, NFL, MLB, Formula 1, MotoGP, Afrika Uluslar Kupası ve olimpiyatlar gibi organizasyonları izleyicilerimizle buluşturduk. Asya turnuvaları ile portföyümüzdeki eksik parçayı da tamamladık” dedi.

GÜNEŞ: D-SMART’IN YAPTIĞI BÜYÜK HiZMET

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, D-Smart’ın Asya’nın tüm kupalarının TV yayın haklarını almasıyla ilgili olarak ”D-Smart’ın yaptığı büyük hizmet” dedi. D-Smart Spor Müdürü Aykut Aydın’a konuşan Güneş, “Bundan böyle Avustralya’yı, Çin’i, Kore’yi, Güney Kore’yi, Kuzey Kore’yi, Ortadoğu’da İran, Irak, Suriye gibi ülkeleri izleyebiliriz. Hem futbol kıyaslaması yaparız hem de bizden birileri gidebilir ya da biz oradan birilerini alarak ülkeler arası ilişkilere katkı yapabiliriz” ifadelerini kullandı.