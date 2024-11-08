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Asvel Lyon-Villeurbanne Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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#Asvel Lyon#Fenerbahçe Beko#Thy Avrupa Ligi
Asvel Lyon-Villeurbanne Fenerbahçe Beko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 10:36

Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçıyla THY EuroLeague heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Beko, bu zorlu deplasmanda kazanarak EuroLeague'de üst sıralara yükselmek istiyor. Peki, Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte karşılaşma öncesi detaylar.

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Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı, EuroLeague’in çekişmeli maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe Beko, deplasmandaki bu maçta galibiyet ararken, Lyon-Villeurbanne ise taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergilemek istiyor.

ASVEL LYON-VİLLEURBANNE FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague kapsamında Asvel Lyon-Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek. Mücadele 8 Kasım 2024 Cuma günü TSİ 22:00'de S Sport ve Exxen ekranlarında canlı yayınlanacak.

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#Asvel Lyon#Fenerbahçe Beko#Thy Avrupa Ligi

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