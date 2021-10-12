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Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçı saat kaçta hangi kanalda? Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçında büyük heyecan!

#Asvel Lyon#Anadolu Efes#Avrupa Ligi
Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçı saat kaçta hangi kanalda Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçında büyük heyecan

Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçı için nefesler tutuldu. Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 3. hafta maçında LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Anadolu Efes ile bu yılın formda takımı Asvel Lyon karşı karşıya gelecek. Bu sezon henüz galibiyet elde edemeyen Anadolu Efes, Asvel Lyon karşısında kritik bir mücadele verecek. Gözler şimdi bu heyecan dolu karşılaşmada. Peki, Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, ayrıntılar.

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Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçı temsilcimiz için kritik bir öneme sahip olacak. Bu sezon çıktığı 2 maçtan 2 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, bu mücadeleden galibiyet elde ederek ilk puanını almak istiyor. Peki, Asvel Lyon Anadolu Efes basket maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

ASVEL LYON ANADOLU EFES BASKET MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

THY Avrupa Ligi üçünü hafta mücadelesinde Asvel Lyon, Anadolu Efes ile karşılaşacak. 12 Ekim Salı günü saat 21.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından izlenebilecek. 

Hava şartlarından dolayı Bein Sports ekranlarında donma sorunu yaşanıyor. Karşılaşma Misli.com'dan da izlenebilecek. 

Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.
 
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.

 

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#Asvel Lyon#Anadolu Efes#Avrupa Ligi