Canlı: Asvel Fenerbahçe Beko maçı

Haberin Devamı

Euroleague'in 17. haftasında Asvel ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.

İkinci çeyrek oynanıyor

Asvel: 43

Fenerbahçe Beko: 46

Fenerbahçe Beko , son resmi maçına ise ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 19 Aralık Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Tofaş’ı konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 82-72 yenerek üst üste sekizinci, toplamda ise on ikinci galibiyetini aldı. 13 hafta sonunda liderliğini koruyan Fenerbahçe Beko’da Jan Vesely 15 sayı, 10 ribaund ve 5 asist ile yıldızlaşırken; Pierria Henry ise 14 sayı, 6 asist ve 2 ribaund istatistikleri üretti.



Fenerbahçe Beko’da Danilo Barthel, Ahmet Düverioğlu ve Devin Booker sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Nando De Colo, son 14 EuroLeague maçının 13’ünde en az bir top çalmaya imza attı. Pierria Henry, son 12 EuroLeague karşılaşmasının 11’inde en az bir top çaldı. Henry, son dokuz EuroLeague maçının sekizinde en az bir üçlük isabeti buldu ve son altı karşılaşmasında ise çift haneli sayılarda verimlilik puanına erişti.

ASVEL FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİRELİ Mİ?

Haberin Devamı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL’e konuk oluyor. Saat 23.00’da başlayan mücadele beIN Sports Haber tarafından (şifresiz) canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Juan Carlos Garcia, Saso Petek, Josip Radojkovic hakem üçlüsü yönetiyor.