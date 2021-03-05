Asvel Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında bu akşam deplasmanda Fransa temsilcisi Asvel ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 81-59 kazanmıştı. Müsabakaya saatler kala, maçın yayıncı kanalı ve saat bilgisi merak konusu oldu. Peki, Asvel Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko ile Fransa'nın Asvel takımı karşı karşıya gelecek. Her iki ekibin de galibiyet parolası ile sahada olacağı maç öncesi, müsabakaya dair detaylar basketbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Asvel Fenerbahçe Beko maçına dair detaylar...
Lyon'da Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele, bu akşam TSİ 22.45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı Matej Boltauzer (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Ingus Baumanis (Letonya) hakem üçlüsü yönetecek.
Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından AX Armani Exchange Milan'ı 100-92 yenen sarı-lacivertliler, ligdeki galibiyet sayısını 16'ya yükseltti. Geride kalan maçlarda 11 de yenilgi alan Fenerbahçe Beko, puan cetvelinin 8'inci sırasında bulunuyor.
Avrupa Ligi'nde 12 galibiyet, 15 yenilgisi bulunan Asvel ise 12. basamakta yer alıyor.