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Basketbol
Haber Giriş: 22.01.2021 - 20:31 | Son Güncelleme:

ASVEL Feminin: 65 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 67

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ASVEL Feminin: 65 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 67
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, Fransa temsilcisi ASVEL Feminin'i 67-65 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, lider olarak çeyrek finale çıktı.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan B Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Fenerbahçe Öznur Kablo, ASVEL Feminin ile karşı karşıya geldi.

Kralovka Arena'daki oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 16-11 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına 33-30 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyodu 49-47 önde kapatan Fenerbahçe Öznur Kablo, final periyodunda geriye düşse de son bölümde toparlandı ve karşılaşmayı 67-65'lik skorla kazandı.

Sarı-lacivertli ekip böylece, altıncı maçında beşinci galibiyetini elde etti ve grup lideri olarak çeyrek finale yükseldi.

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