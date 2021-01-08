ASVEL Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifreli mi yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı. İşte, ASVEL Anadolu Efes maçının tüm ayrıntıları...

ASVEL ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

ASVEL ile Anadolu Efes 8 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek. Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS HABER kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi. Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes ile LDLC Asvel Villeurbanne Avrupa kupalarında bugüne kadar 11 kez karşılaşırken, Anadolu Efes sekiz galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan altı maçta takımımız üç galibiyet ve üç mağlubiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan beş karşılaşma da Anadolu Efes lehine sona erdi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 72-68 kazanmıştı.

Turkish Airlines Euroleague’in 17. haftasında Anadolu Efes, İspanya’nın Real Madrid takımına Sinan Erdem Spor Salonu’nda 65-73 mağlup olmuş, LDLC Asvel Villeurbanne ise Fenerbahçe Beko’ya İstanbul’da 81-59 yenilmişti. Euroleague’de 17. haftanın ardından Anadolu Efes sekiz galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 11. sırada, LDLC Asvel Villeurbanne ise beş galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 17. sırada yer alıyor.