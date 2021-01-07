ASVEL Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ASVEL'e konuk olacak. Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL ile karşılaşacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, ASVEL Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı. İşte, ASVEL Anadolu Efes maçının tüm ayrıntıları...
ASVEL ile Anadolu Efes 8 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek. Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS HABER kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi. Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.
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