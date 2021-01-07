ASVEL Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm ayrıntılar

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 704. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 703 karşılaşmada 396 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı. İşte, ASVEL Anadolu Efes maçının tüm ayrıntıları...

ASVEL ile Anadolu Efes 8 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek. Astroballe Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. Müsabaka beIN SPORTS HABER kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamayan geçen sezon THY Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı olan lacivert-beyazlılar, bu sezon bu kulvarda istediği performansı sergileyemiyor. Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, 17 karşılaşmada 8 galibiyet ve 9 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, bu performansıyla haftaya 11. sırada girdi. Fransa ekibi ise 5 galibiyet, 11 yenilgi ile 17. sırada yer alıyor.