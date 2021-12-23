Asvel 84 - 82 Fenerbahçe (THY Euroleague maç özeti)

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 17. haftasında Asvel ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Euroleague'de üst üste 4 maçını kazanan ve formda bir görüntü çizen sarı-lacivertliler, Fransa deplasmanından istediğini alamadı ve sahadan 84 - 82'lik skorla mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe'de Achille Polonara, 23 sayı ve 10 ribaunt ile etkili bir oyun sergilese de yenilgiyi engelleyemedi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko'nun 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi ve sarı - lacivertliler, ligdeki 10. mağlubiyetini aldı.