MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriASVEL 80-102 Anadolu Efes (Maçın özeti)
GeriBasketbol ASVEL 80-102 Anadolu Efes (Maçın özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 00:27 | Son Güncelleme:

ASVEL 80-102 Anadolu Efes (Maçın özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ASVEL 80-102 Anadolu Efes (Maçın özeti)
Abone Olgoogle-news

Anadolu Efes, Euroleague'in 18. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 mağlup etti ve 9. galibiyetini aldı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi ASVEL'i 102-80 yendi.

Bu sonuçla Anadolu Efes ligde 9. galibiyetine ulaşırken, ASVEL ise 12. yenilgisini aldı

Salon: Astroballe

Hakemler: Boris Ryzhyk (Ukrayna), Carlos Cortes (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan)

ASVEL: Diot 2, Bako 4, Lighty 5, Yabusele 5, Cole 22, Freeman 11, Kahudi 11, Lacombe 6, Hayes 2, Walton Jr. 1, Howard 11, Strazel

Anadolu Efes: Larkin 16, Singleton 16, Micic 23, Anderson 12, Dunston 14, Beaubois 9, Doğuş Balbay, Tolga Geçim, Sertaç Şanlı 8, Moerman 4, Buğrahan Tuncer

1. Periyot: 15-29

Devre: 34-54

3. Periyot: 59-82

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle