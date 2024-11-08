Asvel 73-77 Fenerbahçe Beko (Euroleague maçı)

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Euroleague'in 8. haftasında Asvel ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe Beko 77-73 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı.
Salon: LDLC Arena
Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Manuel Attard (İtalya)
LDLC Asvel: Maledon 10, Lauvergne 9, Ajinca 2, Sako 1, Lighty 3, Harrison 11, Kahudi 1, De Colo 18, Ndiaye 8, Black 10
Fenerbahçe Beko: Baldwin, Hayes-Davis 25, Hall 5, Colson 10, Birch 4, Melli 7, Sertaç Şanlı 6, Mays 2, Tarık Biberovic 4, Guduric 12, Zagars 2, Pierre
1. Periyot: 19-15
Devre: 36-33
3. Periyot: 52-51