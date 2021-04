Astralis oyuncusu uygunsu promisq, uygunsuz davranışıyla gündeme geldi

Astralis, League of Legends takımındaki destek oyuncusu Hampus "promisq" Abrahamsson, bir solo queue maçı esnasında sergilediği uygunsuz davranış yüzünden cezalandırıldı. Olay, League of Legends Avrupa topluluğunun tarafından ekran görüntüleriyle açığa çıkarıldı. Paylaşılan ekran görüntülerinde oyuncunun rakiplerine karşı ettiği hakaretler ve tehditler görünüyor.

Astralis’in LoL hesabı yaptığı bir paylaşımla durumun farkında olduklarını ve bu durumu ciddiye aldıklarını söyledi. Şu anda oyuncunun izinde olduğunu ancak bu durumun kendilerinin yaptırım işlemlerini etkilemeyeceği söylendi.

Ekran görüntüleri ise sosyal medyada farklı yorumlar aldı.

Promisq threatening to run it down + banning the champ I'm hovering. Must be easy to have an ego when your biggest claim to fame is winning a tournament you didn't play in. @RiotSupport pic.twitter.com/JL8PIQNlqx

Kimi kullanıcılar oynamadığı bir maç ile övündüğünü öne sürerek durumu Riot Games Destek hesabının görmesini sağlamaya çalışırken kimileri durumun abartılarak oyuncunun işinden olmasına getirilmemesi gerektiğini savundu.

he wished him cancer and its by far not the 1st time promisq does this, you can ask any high elo player on their opinion on this guys attitude...