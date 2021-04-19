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GerieSpor Astralis oyuncusu uygunsu promisq, uygunsuz davranışıyla gündeme geldi
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eSpor
Haber Giriş: 19.04.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Astralis oyuncusu uygunsu promisq, uygunsuz davranışıyla gündeme geldi

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Astralis oyuncusu uygunsu promisq, uygunsuz davranışıyla gündeme geldi

Astralis’in League of Legends destek oyuncusu promisq, solo queue maçındaki uygunsuz davranışlarıyla gündeme geldi.

Astralis, League of Legends takımındaki destek oyuncusu Hampus "promisq" Abrahamsson, bir solo queue maçı esnasında sergilediği uygunsuz davranış yüzünden cezalandırıldı. Olay, League of Legends Avrupa topluluğunun tarafından ekran görüntüleriyle açığa çıkarıldı. Paylaşılan ekran görüntülerinde oyuncunun rakiplerine karşı ettiği hakaretler ve tehditler görünüyor.

Astralis’in LoL hesabı yaptığı bir paylaşımla durumun farkında olduklarını ve bu durumu ciddiye aldıklarını söyledi. Şu anda oyuncunun izinde olduğunu ancak bu durumun kendilerinin yaptırım işlemlerini etkilemeyeceği söylendi.

Ekran görüntüleri ise sosyal medyada farklı yorumlar aldı.

Kimi kullanıcılar oynamadığı bir maç ile övündüğünü öne sürerek durumu Riot Games Destek hesabının görmesini sağlamaya çalışırken kimileri durumun abartılarak oyuncunun işinden olmasına getirilmemesi gerektiğini savundu.

Pek çok kullanıcı ise promisq’nun bu tür davranışları bundan önce de sergilediğini söyledi. Ancak bu, 2015’ten beri profesyonel sahnede yer alan oyuncunun ilk vukuatı.

Astralis, durumla ilgili aksiyon alacağına dair bir açıklama yaptı ancak oyuncunun kendisinden ne sosyal medya üstünden ne de resmi kanallardan bir açıklama gelmedi.

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