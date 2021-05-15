Astralis, Amerikan borsasına giriş yaptı

Astralis 11 Mayıs 2021 tarihinde, organizasyonlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde bir borsaya kabul edildiğini duyurdu. Yaklaşık bir ay önce Astralis'in ana şirketi Astralis A / S, OTC Markets Group'un OTCQX Best Market borsasına başvurdu ve bugün yapılan basın açıklaması, şirketin piyasada işlem yapmaya hak kazandığını duyurdu.

Astralis böylelikle OTCQX Best Market'te işlem yapan ilk Danimarkalı organizasyon olmanın yanı sıra, bu borsada işlem yapan 500. şirket oldu.

OTC Markets Group kurumsal hizmetler başkan yardımcısı Jason Paltrowitz:

“İlk Danimarkalı şirketimiz olan, Kopenhag merkezli eSpor lideri Astralis A / S'yi OTCQX Market’e davet etmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Astralis, ilk olarak Danimarka Nasdaq pazarında listelendikleri Aralık 2019'da halka açık bir şirket haline geldi ve şimdi hem kendi ülkelerinde hem de ABD'de halka açık bir şekilde işlem görebiliyorlar.

Astralis'in CEO'su Anders Hørsholt:

“Mevcut ve potansiyel yeni hissedarlarımıza, ortak payımızı rahatça alıp satabilecekleri ek ve daha büyük bir platform sağlayarak, ABD’nin yatırımcılarını eSpor pazarıyla daha fazla içiçe tutmayı sağlıyoruz.” dedi.

Mart ayında Astralis, 8.5 milyon dolar kaybetmesine rağmen "tatmin edici" olarak nitelendirdikleri 2020 mali sonuçlarını açıkladı.

Astralis, son birkaç yıldır CS: GO sahnesine hakim olan takımıyla birlikte en çok CS:GO ile adını duyuran bir takım.

Takımın en önemli olan oyuncularından Dev1ce’ın Ninjas in Pyjamas takımına katılmak için kadrodan ayrılmasıyla, Astralis kadrosu büyük bir darbe aldı.

Organizasyon şu anda CS:GO yanında League of Legends ve FIFA oyunlarında da takımlara sahip. Yazının yazıldığı zaman, Astralis A / S'nin (ASGRF) hisse fiyatı OTCQX'te hisse başına 0,9485 Dolardan işlem görmekte.