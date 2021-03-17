Astralis, 2020 mali verilerini açıkladı

Danimarkalı şirket 2.3 milyon dolar gider bildirdi. 2019 senesinde 7.8 milyon dolar olan toplam gelir ise 2020 senesinde 8.3 milyon dolara yükseldi. Astralis Group, League of Legends takımının 8 milyon, Counter-Strike: Global Offensive ekibinin 37,1 milyon ve FIFA ekibinin takıma 1,5 milyon kazandırdığını bildirdi.

Astralis Group CEO'su Anders Hørsholt, global COVID-19 pandemisinin getirdiği sınırlamalar göz önüne alındığında sonuçların "tatmin edici" olduğunu söyledi. Buna rağmen şirketin büyüme planlarının 9-12 ay gerisinde olduğunu belirtti.

Şirketin 2021 planlarına göre yıllık gelirin 11.2 milyon dolara yükselmesi bekleniyor.