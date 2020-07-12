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GeriFutbol Aston Villa'ya galibiyeti Trezeguet getirdi!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.07.2020 - 21:26,Son Güncelleme:

Aston Villa'ya galibiyeti Trezeguet getirdi!

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Aston Villa'ya galibiyeti Trezeguet getirdi!
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İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Aston Villa, konuk ettiği Crystal Palace'ı 2-0 mağlup ederek kümede kalma adına umutlandı.

Villa Park'ta oynanan müsabakada Aston Villa'ya 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 45 4. ve 59. dakikalarda bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet kaydetti.

Aston Villa'da Christian Benteke, 90 6. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Ligde 10 maç aranın ardından 3 puana ulaşan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 18. sırada kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını korudu. Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada yer aldı.

Aston Villaya galibiyeti Trezeguet getirdi

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