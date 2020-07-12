Aston Villa'ya galibiyeti Trezeguet getirdi!

Villa Park'ta oynanan müsabakada Aston Villa'ya 2-0'lık galibiyeti getiren golleri, 45 4. ve 59. dakikalarda bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Mısırlı futbolcu Mahmoud Trezeguet kaydetti.



Aston Villa'da Christian Benteke, 90 6. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.



Ligde 10 maç aranın ardından 3 puana ulaşan Aston Villa, puanını 30'a yükselterek maç fazlasıyla 18. sırada kaldı ve ligin bitimine 3 hafta kala kümede kalma umutlarını korudu. Crystal Palace ise 42 puanla 14. sırada yer aldı.

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