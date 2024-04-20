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Aston Villa'nın Galatasaray planı: Zaniolo'yu alın Barış'ı verin!

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#Transfer#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz
Aston Villanın Galatasaray planı: Zanioloyu alın Barışı verin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 11:20

Zaniolo’nun satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen İngiliz kulübü, Galatasaray'ın jokerine kanca attı. Sarı-kırmızılıların beklentisi en az 20 milyon Euro.

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Bu sezon hem G.Saray hem de Süper Lig'in en fazla çıkış yapan isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz için Avrupa'dan teklifler de artıyor. Son gündem ise Aston Villa...

Alanya maçındaki iki golü ile kalitesini bir kez daha gösteren oyuncu, Avrupa kulüplerini peşine taktı. İtalya'dan Lazio ve Almanya'dan E.Frankfurt'un ilgilendiği Barış Alper için Aston Villa vites yükseltti.

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Sabah'ın haberine göre; Zaniolo'yu kiralayan Premier Lig ekibi, İtalyan yıldızın kiralık sözleşmesinde yazan 22.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanmayacak.

Zaniolo yerine Barış Alper Yılmaz'ı gözüne kestiren Aston Villa, sezon sonunda Galatasaray'la masaya oturacak. Sarı-kırmızılı yönetim, 23 yaşındaki futbolcuya en az 20 milyon Euro değer biçiyor.

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#Transfer#Galatasaray#Barış Alper Yılmaz

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