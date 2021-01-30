Aston Villa'dan Luyindama için Galatasaray'a teklif!

Bir süredir Fatih Terim'in gözünden düşen ve yedek kulübesine çekilen Kongolu savunma oyuncusu, Premier Lig'e gitmeyi çok istiyor. Sarı-Kırmızılılar da bu transfere çok sıcak bakıyor. Aston Villa, geçen sezon da Luyindama'yı takip etmiş, ancak sakatlığı sebebiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Diagne'yi West Bromwich'e gönderen Galatasaray, Luyindama'ya da resmi teklif gelmesi halinde transfer için izin verecek. (Fanatik)