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GeriFutbol Aston Villa'dan Luyindama için Galatasaray'a teklif!
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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Aston Villa'dan Luyindama için Galatasaray'a teklif!

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Aston Villa'dan Luyindama için Galatasaray'a teklif!
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Ara transferin bitimine kısa bir süre kala, İngiliz kulübü Aston Villa'nın, Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Bir süredir Fatih Terim'in gözünden düşen ve yedek kulübesine çekilen Kongolu savunma oyuncusu, Premier Lig'e gitmeyi çok istiyor. Sarı-Kırmızılılar da bu transfere çok sıcak bakıyor. Aston Villa, geçen sezon da Luyindama'yı takip etmiş, ancak sakatlığı sebebiyle geri adım atmak zorunda kalmıştı. Diagne'yi West Bromwich'e gönderen Galatasaray, Luyindama'ya da resmi teklif gelmesi halinde transfer için izin verecek. (Fanatik)

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