Aston Villa'dan Kenan Yıldız için 80 milyon euro! Arda Turan'ın rekoru...

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Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City karşısındaki oyunuyla alkış alan milli futbolcu, Ada ekiplerinin radarına girdi.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde Kenan Yıldız’ın City maçındaki performansından övgüyle bahsedilirken, 19 yaşındaki milli futbolcunun taliplerinin sıraya girdiği aktarıldı.

80 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Aston Villa’nın 80 milyon Euro’luk bir teklifle Juventus’un kapsını çalacağı belirtilirken, başka Premier Lig ekiplerinin de devreye girebileceği ifade edildi.

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4 GOL, 3 ASİSTİ VAR

Bayern Münih altyapısından yetişen ve 2022-23 sezonunda Serie A ekibi Juventus’a transfer olan Kenan Yıldız, bu sezon tüm kulvarlarda 4 gol ve 3 asistle 7 gole direkt katkı verdi.

REKOR ARDA TURAN'DA

Eğer Yıldız'ın 80 milyon euro karşılığında gerçekleşirse, milli futbolcu "En fazla bonservis ödenen Türk futbolcu" olarak kayıtlara geçecek.

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Söz konusu alandaki rekor 34 milyon euro ile Arda Turan'a ait. An itibarıyla Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan 2015-16 sezonu başında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.