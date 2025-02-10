Aston Villa Yasin Özcan transferini resmen açıkladı

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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Yasin Özcan, Premier Lig'in önemli ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Aston Villa'nın konuya dair açıklaması şu şekilde oldu:

"Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı ön sözleşmeyle kadrosuna kattığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. 18 yaşındaki genç yetenek, önümüzdeki sezon Villa'ya transfer olmadan önce sezonun geri kalanını Türk ekibinde geçirecek.

Özcan, A Milli Takım formasıyla 70'in üzerinde maçta forma giydi."

7 MİLYON EURO BONSERVİS

Öte yandan Yasin Özcan'ın bonservisi de belli oldu. Play Spor'un haberine göre 7 milyon Euro bonservis verilecek. 1 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan %20 pat alınacak.



KASIMPAŞA DA AÇIKLADI

Kasımpaşa, transfere ilişkin şu açıklamayı yayınladı



"Tebrikler Yasin Özcan

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Altyapımızdan yetişen oyuncumuz Yasin Özcan, sahada gösterdiği mücadele ve bize yaşattığı unutulmaz anlarla hep iz bıraktı.



Bize kattığın her güzel anı, gösterdiğin özveri ve Kasımpaşamız için verdiğin mücadele için sonsuz teşekkürler.



Yasin Özcan’ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa’ya transfer olduğunu gururla duyuruyoruz. Genç oyuncumuz, sezon sonuna kadar formamızı giymeye devam edecek ve sezonun ardından yeni takımına katılacaktır. Başarılarının devamını diliyoruz!"