Aston Villa ve Newcastle, Yunus'un peşinde!

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün için Premier Lig’den Aston Villa ve Newcastle United’ın devrede olduğu iddia edildi. Inside Futbol’da yer alan habere göre 2 İngiliz ekibi de sözleşmesinde bulunan 11 milyon Euro’luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Almiron’un takımdan ayrılmasından dolayı sağ kanat bölgesinde sıkıntılar yaşayan Newcastle’ın bu nedenle Yunus’u transfer etmek istediği, Aston Villa’nın ise hücum hattını güçlendirmek için 24 yaşındaki isme yöneldiği vurgulandı.

ASLAN YENi KONTRAT iMZALAMAK iSTiYOR

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Eyüp maçı sonrası yeni sözleşme için anlaştıklarını ancak Yunus henüz imza atılmadığını ifade ederken haberde de Galatasaray yönetiminin serbest kalma bedelini kaldırıp yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Haberin Devamı

Cimbom’da bu sezon sezon tüm kulvarlarda 40 resmi maçta oynayan Yunus Akgün, 12 gol ve 10 asistle 22 gole direkt katkı verdi.