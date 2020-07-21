Aston Villa, Premier Lig'de kalmak için sahada! Arsenal'in iddaa oranı...

Bu bir ilandır

ASTON VILLA

- Son 2 maçından 4 puan çıkartsa da koronavirüs arasından döndükten sonra oynadığı ilk 6 maçında sadece 2 puan toplayabilen Aston Villa, son 2 haftaya düşme hattında giriyor.

- Sol bek Neil Taylor sakat, stoper Kortney Hause iyileşti ve maç kadrosunda yer alacak. Danny Drinkwater'ın da uzun bir aradan sonra hazır olduğu açıklandı.

- Dean Smith'in ekibi son 2 maçtan 3 puan çıkartırsa Premier Lig'de kalmaya devam edecek.

ARSENAL

- Londra Derbisi'nde Tottenham'a kaybeden Arsenal, önce ligde şampiyon Liverpool'u yendi ardından da Federasyon Kupası'nda Manchester City engelini geçip adını finale yazdırmayı başardı.

- Shkodran Mustafi sakat, Mesut Özil ve Matteo Guendouzi gözden düştü.

- Kupa maçında oynayamayan Cedric Soares ilk 11'e dönecektir. TD Mikel Arteta rotasyona gidip takımı iyice kupa finaline saklayabilir. Eddie Nketiah ve Rob Holding gibi isimleri ilk 11'de görebiliriz.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Aston Villa'nın ligdeki son 6 maçının 5'i "2.5 ALT" bitti.

- Aston Villa ligdeki son 12 maçının 11'ini kazanamadı. (3 beraberlik - 8 mağlubiyet)

- Arsenal ligdeki son 6 maçının sadece 1'ini kaybetti. (1 beraberlik - 4 galibiyet)

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Arsenal'in efsane isimleri Pires ve Gilberto Silva'dan eğlenceli kapışma! İzleyelim...