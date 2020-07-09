Aston Villa'ya konuk olduğu son 20 maçı kaybetmeyen Manchester United, en üst lig tarihinde bir takımın aynı rakibe karşı yakaladığı en uzun deplasman yenilmezlik serisinin sahibi konumunda. Premier Lig'de maçın oynandığı güne ligin ilk 10 sırasında giren takımlara rakip olduğu son 27 Premier Lig maçının sadece birini kazanabilen Aston Villa, tek galibiyetini Ağustos 2019'da aldı.

Manchester United, Premier Lig tarihinde üst üste dört deplasman maçını en az üç farkla kazanan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor.

Manchester United orta sahası Bruno Fernandes, Premier Lig tarihinde 10 gol katkısına en az maçta ulaşan oyuncu konumunda.

Aston Villa Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda?

Aston Villa Manchester United maçı bu akşam saat 22:15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport tarafından canlı yayınlanacak.