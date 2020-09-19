Aston Villa, Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin transfer edildiğini duyurdu.



Olympique Lyon Kulübü ise transferin bonuslarla birlikte 20,6 milyon avroya tamamlandığını açıkladı.



Kariyerine İngiltere'nin Chelsea takımında başlayan Traore, Hollanda'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olympique Lyon'a transfer olmuştu.



Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olympique Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.

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