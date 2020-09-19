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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Aston Villa, Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti

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Aston Villa, Lyon'dan Bertrand Traore'yi transfer etti
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İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Fransa'nın Olympique Lyon takımından Bertrand Traore'yi renklerine bağladı.

Aston Villa Kulübü, 25 yaşındaki Burkina Fasolu hücum oyuncusu Traore'nin transfer edildiğini duyurdu.

Olympique Lyon Kulübü ise transferin bonuslarla birlikte 20,6 milyon avroya tamamlandığını açıkladı.

Kariyerine İngiltere'nin Chelsea takımında başlayan Traore, Hollanda'nın Vitesse ve Ajax ekiplerine kiralanmış, 2017'de ise Olympique Lyon'a transfer olmuştu.

Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Traore, Olympique Lyon formasıyla 3 sezonda çıktığı 126 maçta 33 gol atmıştı.

Aston Villa, Lyondan Bertrand Traoreyi transfer etti

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