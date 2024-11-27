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Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi Aston Villa Juventus maçı muhtemel 11'ler

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#Aston Villa Vs Juventus#Juventus#Kenan Yıldız
Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kenan Yıldız oynayacak mı Şampiyonlar Ligi Aston Villa Juventus maçı muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:29

Şampiyonlar Ligi’nde beşinci haftasında Aston Villa vs Juventus karşı karşıya geliyor. Villa Park’ta oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetirken yardımcılıklarını aynı ülkeden Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Juventus'ta forma giyen Milli futbolcumuz Kenan Yıldız kadroda var mı merak ediliyor. Peki, Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi Aston Villa Juventus maçı muhtemel 11'ler

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İtalyan devi Juventus, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile kozlarını paylaşıyor. Son zamanlarda performansıyla dikkat çeken Milli futbolcu Kenan Yıldız Juventus kadrosunda yer alacak mı merak ediliyor. Devler Ligi’nde bu sezon Aston Villa 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 9 puan topladı. Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta? Aston Villa Juventus hangi kanalda, Kenan Yıldız oynayacak mı? Şampiyonlar Ligi Aston Villa Juventus maçı canlı izle bilgisi...

ASTON VİLLA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Aston Villa - Juventus maçı 27 Kasım TSİ 23.00’da başlayacak. Karşılaşma tabii spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Aston Villa - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kenan Yıldız oynayacak mı Şampiyonlar Ligi Aston Villa Juventus maçı muhtemel 11ler

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KENAN YILDIZ İLK 11'DE VAR MI?

Şampiyonlar Ligi Aston Villa Juventus maçında Thiago Motta’nın Kenan Yıldız’a ilk 11’de yer vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa- E. Martinez, E. Konsa, M. Cash, L. Digne, P. Torres, Y. Tielemans, J. McGinn, M. Rogers, L. Bailey, R. Barkley, O. Watkins

Juventus- M. Di Gregorio, N. Savona, A. Cambiaso, P. Kalulu, F. Gatti, K. Thuram-Ulien, M. Locatelli, C. Conceicao, T. Koopmeiners, K. Yıldız, T. Weah

 

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#Aston Villa Vs Juventus#Juventus#Kenan Yıldız

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