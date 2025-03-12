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Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Aston Villa Club Brugge maçı canlı izle

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#Şampiyonlar Ligi#Aston Villa#Club Brugge
Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda Şampiyonlar Ligi Aston Villa Club Brugge maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 13:18

Avrupa futbolunun 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu rövanş maçları oynanıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda Salı akşamı ve 12 Mart Çarşamba günü 8 karşılaşma oynanacak. Bu akşamın karşılaşmaları arasında Aston Villa - Club Brugge maçı da yer alıyor. Villa Park'ta oynanacak olan mücadelede Alman hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Peki, Aston Villa Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

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Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Aston Villa, deplasmandaki maçı 3-1 kazanarak turu büyük ölçüde geçti. Unai Emery önderliğindeki Villa yıllar sonra döndüğü Avrupa arenasında çeyrek finalist olmak üzere. Turu geçen takım, PSG’yle oynayacak. Peki, Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Aston Villa Club Brugge maçı canlı izle bilgisi

ASTON VİLLA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Brugge Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Aston Villa-Club karşılaşması 12 Mart Çarşamba TSİ ile 23:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

12 Mart Çarşamba:

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)

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23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)

 

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#Şampiyonlar Ligi#Aston Villa#Club Brugge

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