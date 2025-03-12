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Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Aston Villa, deplasmandaki maçı 3-1 kazanarak turu büyük ölçüde geçti. Unai Emery önderliğindeki Villa yıllar sonra döndüğü Avrupa arenasında çeyrek finalist olmak üzere. Turu geçen takım, PSG’yle oynayacak. Peki, Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Aston Villa Club Brugge maçı canlı izle bilgisi

ASTON VİLLA-CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Brugge Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı Aston Villa-Club karşılaşması 12 Mart Çarşamba TSİ ile 23:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen yayınlanacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

12 Mart Çarşamba:

20.45 Lille (Fransa)-Borussia Dortmund (Almanya) (1-1)

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23.00 Aston Villa (İngiltere)-Club Brugge (Belçika) (3-1)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Real Madrid (İspanya) (1-2)

23.00 Arsenal (İngiltere)-PSV (Hollanda) (7-1)