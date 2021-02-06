MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriArsenal'de çöküş sürüyor! Aston Villa karşısında...
GeriFutbol Arsenal'de çöküş sürüyor! Aston Villa karşısında...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 18:23 | Son Güncelleme:

Arsenal'de çöküş sürüyor! Aston Villa karşısında...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Arsenal'i 1-0 mağlup etti. Arsenal, son 3 lig maçında yalnızca 1 puan alabildi.

Ligin 23. hafta mücadelesinde, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlardan Aston Villa, Villa Park'ta Arsenal'i ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Ollie Watkins'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve bu skoru maç sonuna kadar koruyarak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki maçı eksik Aston Villa, 35 puanla 8. sıraya yükselirken, son 3 lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Arsenal ise 31 puanla 10. sırada kaldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle