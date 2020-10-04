Aston Villa 7-2 Liverpool(Maç özeti)

Liveprool, Premier Lig'de Aston Villa ile deplasman kozlarını paylaştı. Son şampiyon, Aston Villa'ya 7-2 mağlup oldu.

Aston Villa'nın golleri Watkins(3), Grealish(2), Barkley ve McGinn'den geldi. Liverpool'un gollerini ise Salah kaydetti.

Liverpool, 1963'ten bu yana ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol gördü.

Goller: 4' Watkins, 22' Watkins, 33' Salah, 35' McGinn, 39' Watkins, 55' Barkley, 60' Salah, 66' Grealish, 75' Grealish

İLK 11'LER

Aston Villa: Martinez, Konsa, Mings, Targett, Cash, Luiz, McGinn, Grealish, Trezeguet, Barkley, Watkins

Liverpool: Adrian, Van Dijk, Gomez, Robertson, Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Jota, Firmino, Salah