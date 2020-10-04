MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAston Villa 7-2 Liverpool(Maç özeti)
GeriFutbol Aston Villa 7-2 Liverpool(Maç özeti)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.10.2020 - 22:49 | Son Güncelleme:

Aston Villa 7-2 Liverpool(Maç özeti)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aston Villa 7-2 Liverpool(Maç özeti)
Abone Olgoogle-news

Premier Lig'de Aston Villa, son şampiyon Liverpool'u 7-2 mağlup etti ve 57 yıl sonra bir ilk başardı.

Liveprool, Premier Lig'de Aston Villa ile deplasman kozlarını paylaştı. Son şampiyon, Aston Villa'ya 7-2 mağlup oldu.

Aston Villa'nın golleri Watkins(3), Grealish(2), Barkley ve McGinn'den geldi. Liverpool'un gollerini ise Salah kaydetti.

Liverpool, 1963'ten bu yana ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol gördü.

Goller: 4' Watkins, 22' Watkins, 33' Salah, 35' McGinn, 39' Watkins, 55' Barkley, 60' Salah, 66' Grealish, 75' Grealish

İLK 11'LER

Aston Villa: Martinez, Konsa, Mings, Targett, Cash, Luiz, McGinn, Grealish, Trezeguet, Barkley, Watkins

Liverpool: Adrian, Van Dijk, Gomez, Robertson, Arnold, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Jota, Firmino, Salah

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle