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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.02.2020 - 20:26,Son Güncelleme:/

Aston Villa 2-3 Tottenham

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Aston Villa 2-3 Tottenham

İngiltere Premier Lig'de oynanan 26. hafta maçında Tottenham, deplasmanda Aston Villa'yı 3-2 mağlup etti.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Birmingham ekibi karşısında Toby Alderweireld'in 9. dakikada kendi kalesine attığı gole geriye düşen Londra temsilcisi, aynı futbolcunun 27. dakikadaki golüyle eşitliği yakaladı.

İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Tottenham'ın 27 yaşındaki Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, atışında kaleci Pepe Reina'yı geçemedi ancak dönen topu tamamlayarak takımının ilk yarıyı 2-1 önde kapamasını sağladı. Son, Premier Lig tarihinde 50 gole ulaşan ilk Asyalı futbolcu oldu.

Aston Villa'nın 53. dakikada Björn Engels ile eşitliği sağladığı maçı konuk ekip, 90 4. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Son'ın fileleriyle havalandırmasıyla 3-2 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 40 yapan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimdeki Tottenham, gelecek hafta başkent derbisinde Chelsea'ye konuk olacak.

Beşinci sıradaki Tottenham, Manchester City'nin UEFA organizasyonlarından iki yıl men cezası almasıyla Şampiyonlar Ligi potasına girdi.

Aston Villa 2-3 Tottenham

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