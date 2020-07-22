Aston Villa 1-0 Arsenal

Aston Villa ile Arsenal, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Aston Villa maçı 1-0 kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 27. dakikada Trezeguet attı.

1998'den beri evinde Arsenal'i ilk kez yenen Aston Villa, bu galibiyetle puanını 34'e çıkardı ve düşme hattının üzerine çıktı. Arsenal ise 53 puanla 10. sırada kaldı.

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