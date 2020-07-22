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Aston Villa 1-0 Arsenal
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Aston Villa, evinde Arsenal'i 1-0 mağlup ederek ligde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Aston Villa ile Arsenal, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Aston Villa maçı 1-0 kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 27. dakikada Trezeguet attı.
1998'den beri evinde Arsenal'i ilk kez yenen Aston Villa, bu galibiyetle puanını 34'e çıkardı ve düşme hattının üzerine çıktı. Arsenal ise 53 puanla 10. sırada kaldı.
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