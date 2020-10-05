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Haber Giriş: 05.10.2020 - 16:26 | Son Güncelleme:

Aston Martin Red Bull pilotları Verstappen ve Albon, F1 tutkunlarıyla buluşacak!

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Aston Martin Red Bull pilotları Verstappen ve Albon, F1 tutkunlarıyla buluşacak!
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Formula 1 tarihinin en hızlı pit stop rekorunu elinde tutan Aston Martin Red Bull Racing Takımı kendisine rakip arıyor. 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken Aston Martin Red Bull Racing, Türkiyeden kendisinin rekorunu kıracak Formula 1 hayranlarını bekliyor. Red Bull Pit Stop Challenge oyununda en iyi zamanı elde eden 3 kişi, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek.

Aston Martin Red Bull Racing, yarışı henüz Türkiyeye gelmeden başlattı. Formula 1in pit stop rekortmeni takım, pit stop hızında kendisine rakip arıyor. 2019 yılında en hızlı pit stop rekorunu 3 kez kıran ve süreyi 1.82 saniyeye çeken ekip, bu performansa Türkiyeden meydan okuyacak Formula 1 severleri bekliyor.

Red Bullun internet sitesinde yer alan Red Bull Pit Stop Challenge oyununda dünyanın en hızlı ekibine meydan okuyan ve oyunun puan tablosunda ilk 3e giren yarışmacılar, Max Verstappen ve Alex Albon ile tanışma şansını elde edecek. redbull.com/pitstop adresinde 1 Ekim-10 Kasım arasında devam edecek mücadelede en iyi 5 zamanı elde edenler özel ödüllerin de sahibi olacak.

YER ÇEKİMSİZ ORTAMDA DA EN HIZLI

Pit stop rekorunu bir sezonda 3 kez kıran Aston Martin Racing, çıtayı uzay seviyesine taşımıştı. Rusyanın başkenti Moskovada bulunan Star City Uzay Tesislerinde geçen yıl 33 bin feet (yaklaşık 10 bin metre) yükseklikte ve yer çekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri pit stopu 20 saniyenin altında tamamlayan ekip, erişilmesi zor bir rekora daha imza atmıştı.

 

Aston Martin Red Bull pilotları Verstappen ve Albon, F1 tutkunlarıyla buluşacak

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