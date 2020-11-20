Assassin’s Creed Valhalla rekor kırdı

Oyunun başarılı çıkışından bahseden Ubisoft yapımcısı Julien Laferrière şunları söylüyor: “Oyuncuların olumlu geri dönüşlerinden dolayı gerçekten çok memnunuz ve hayranlara inanılmaz desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyoruz. Bu oyunu küresel bir salgının ortasında çıkarmak, ekiplerimiz için gerçek bir meydan okumaydı ve oyuncuların oyunu bu kadar çok sevdiğini görmek harika. Oyunun çıkışı sadece bir başlangıç. Assassin's Creed Valhalla için oyuncuları uzun süre Viking hikâyesine kaptıracak sağlam içerik planlamalarımız var.”

Ubisoft ayrıca Valhalla'ya ait oyuncu etkileşimini gösteren bazı veriler yayınladı. Oyunun çıkışından bu yana 55 milyon binanın kilidi açıldı, 3.5 milyondan fazla Orlog oyunu kazanıldı ve 1.8 milyondan fazla oyuncu en az bir içki oyununda galip geldi.

Assassin’s Creed Valhalla’ya Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Windows PC, Stadia, Amazon Luna ve Ubisoft +’tan ulaşılabilir.