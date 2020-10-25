Assassin’s Creed Valhalla Capsule Collection Duyuruldu

Ubisoft, Assassin’s Creed Valhalla için Reebok ile “Capsule Collection” üretecek. Kendi sektörlerinde lider olan iki ismin ortaklığı ise hayranları heyecanlandırmış durumda. Koleksiyonda yer alacak ana ürünler şu şekilde:

Zig Kinetica: Nord gecelerinin koyu siyahından ve kuzey ışıklarından ilham alınarak tasarlanan Zig Kinetica x ASSASSIN’S CREED VALHALLA, Viking stilini yansıtan tasarımında oyunun imzalarından sayılan Synin amblemine yer veriyor.

Club C Revenge: Basit ama çok yönlü tasarımıyla Club C Revenge x ASSASSIN’S CREED VALHALLA, süet yapısıyla yumuşak bir giyim sağlayan ve çift savaş baltası sembolüne sahip bir model.

Classic Leather Legacy: Classic Leather Legacy x ASSASSIN’S CREED VALHALLA, retro bir tasarıma sahip. Bu modelin topuklarında yer alan kabartmalı kuzgun sembolü Vikingler için derin bir anlam taşıyor.

Bu ayakkabıların yanı sıra kapüşonlu üstler, çoraplar ve şapka da koleksiyonun diğer ürünleri. Bu ürünler de üstünde ASSASSIN’S CREED VALHALLA X REEBOK logosu taşıyor.