Assassin's Creed Odyssey’den Immortals Fenyx Rising’e

Immortals Fenyx Rising’in Nintendo Switch’e çıkmasına haftalar kala Ubisoft’un yeni aksiyon-macera oyunu hakkında yeni şeyler öğrenmeye devam ediyoruz.

Oyun direktörü Schott Phillips’in Game Informer’a verdiği röportajda Immortals Fenyx Rising’in geliştirme sürecine dair bilgilere yer verdi. Phillips’in söylediğine göre Immortals Fenyx Rising’in fikri, Assassin's Creed Odyssey’deki bir hatanın takıma verdiği ilhamla geldi.

“Kürek geminizle denize açıldığınızda ortaya çıkan bir hata vardı. Mürettebatınızın insan olması gerekirken Cyclopslardan oluşuyordu. Odysses için uygun olmasa bile tarihi öğeleri bir kenara bırakarak mitolojiye odaklanabileceğimiz yeni bir oyun için güzel bir fikir olabileceğini düşündük.”

Böylelikle geliştirici ekibi Assassin's Creed Odyssey’deki bir hatayı yeni bir oyunun ana özelliği haline getirdi. Ubisoft bu oyun için ilerleyen zamanlarda DLC geleceğini de açıkladı. Açıklamada sezon biletleri ve Adventure Time ile olan bir ortaklıktan bahsedildi.

Oyun Nintendo Switch’e 3 Aralık’ta çıkıyor.

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