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Voleybol
Haber Giriş: 26.11.2020 - 00:04 | Son Güncelleme:

ASPTT Mulhouse VB 0-3 Vakıfbank

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ASPTT Mulhouse VB 0-3 Vakıfbank
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 1. ayak mücadelesinde Fransız ekibi ASPTT Mulhouse VB'yi 3-0 yendi.

Sarı-siyahlı ekip, yeni tip koronavirüs nedeniyle Bulgaristan'ın Filibe kentinde gerçekleştirilen organizasyondaki ikinci maçında ASPTT Mulhouse VB ile karşılaştı.

Kolodruma Spor Salonu'nda oynanan maçı VakıfBank, 25-18, 25-16 ve 25-18'lik setlerle 3-0 kazandı.

VakıfBank, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.30'da Bulgaristan'ın VC Maritza takımıyla karşı karşıya gelecek.

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