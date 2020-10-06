ASM Global, San Antonio’da espor arenası inşaatına başlıyor

130.000 izleyici kapasiteli ve 2500 koltuklu esporlara ağırlık verecek çok amaçlı teknoloji arenasının 2022’de tamamlanması ve hizmete açılması planlanıyor. İnşaatın tamamlanmasıyla arena, ASM Global’ın dünya çapında 325'ten fazla tesisten oluşan portföyündeki çok yönlü mekânlardan biri olacak. Mekânın inşaatı ise bu ay başlıyor.

Proje dahilinde bu yapının oyun etkinlikleri için “24 saat hizmet veren LAN oyun merkezi” olarak halka açık bir yer olması da planlar arasında.

ASM Global’ın başkanı ve CEO’su Bob Newman basın açıklamasında “Bu yenilikçi, birinci sınıf mekân planını hayata geçirmek, Güney Teksas bölgesi ve ötesindeki insanlara benzersiz deneyimler sunmak için Port San Antonio ile olan ortaklığımızın sonuçlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz.”

İnovasyon Merkezi'nden elde edilen tüm kazançlar ise, K-12 STEM / STEAM programları ve mesleki gelişim programları da dâhil olmak üzere tesiste teknoloji odaklı eğitimi desteklemek adına yatırım yapmak için kullanılacak.